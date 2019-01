TripAdvisor distille ses idées d'expériences de voyage insolites pour 2019

Karting dans les rues de Tokyo

Nintendo dispose d'une autorisation auprès de la ville de Tokyo depuis plusieurs années et propose, via l'entreprise MariCar, des séances de karting en costumes de super-héros à l'effigie des frères Super Mario, pour le plus grand plaisir des touristes. Pour participer, il suffit d'avoir en poche un permis de conduire international valide. Vous pourrez choisir un costume de Mario ou de Luigi et découvrir les rues de Tokyo différemment en suivant un itinéraire passant par le Tokyo Gate Bridge, Odaiba, la Tour de Tokyo, Roppongi et Shibuya Crossing.