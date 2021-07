Tout plaquer pour une maison bambou en forme de lotus au Sri Lanka

L'architecte Thilina Liyanage a imaginé des maisons lotus au cœur de la forêt sri-lankaise pour se détendre et communier avec la nature. A mi-chemin entre village magique et maison de Schtroumpf, ces villas en bambou tressé vont vous donner envie de voyager.

Envie de calme et de sérénité ? Direction le Sri Lanka, où l'architecte Thilina Liyanage a imaginé des villas en forme de fleurs de lotus. Comme inspirées d'un rêve, ces fleurs monumentales sont fabriquées à partir de bambou entrelacé. Elles émergent d'une zone forestière dense. Pour renforcer la magie des constructions, des guirlandes lumineuses relient les maisons les unes aux autres.

Pour faire de ces lotus architecturaux des lieux de retraite, l'architecte a imaginé des structures surélevées sur des piliers en bambou courbé, surmontés de la fleur de lotus.

Au rez-de-chaussée, chaque cabanon propose un espace ouvert sur l'extérieur pour se reposer et se détendre. L'escalier s'enroule autour de la structure pour créer un espace de promenade à l'étage supérieur, soutenu par trois arbres en bambou. L'étage a des allures de corolle. Pour plus de discrétion, les fenêtres sont cachées par un treillis de bambou, à la fois subtil et gracieux.