Tout plaquer pour devenir un cow-boy dans les Alpilles

Au cœur des 500 km² des superbes et méconnues Alpilles, les rayons de soleil du début de l'automne viennent chatouiller de leurs reflets orangés le ranch de Sébastien Fabre. Ici, en pleine Provence, à quelques encablures d'Aubagne et de Marseille, à cheval entre les médiatiques Camargue et Luberon, se cache un petit joyau.

Les collines rocheuses et la végétation basse pourraient presque faire croire à un bout d'Arizona ou de Texas. Mais nous sommes à Maussane-Les-Alpilles, au Petit Roman. Cet endroit étonnant est à la fois une pension de chevaux (les propriétaires laissent aux bons soins de l'équipe leur animal et le monde quand ils veulent) et un lieu où l'on emmène les curieux et les aventuriers se balader à cheval.