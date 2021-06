Tout plaquer et partir dans un hôtel végan au Costa Rica

Luxe, calme et véganisme. Voilà les maîtres mots du Mother Earth Vegan Hotel situé à Tamarindo sur la côte Pacifique du Costa Rica. Le risque de ce voyage, c'est que vous n'ayez plus jamais envie de revenir... et avec le télétravail, ce serait (presque) une réelle option !

Mais attention, que ce soit pour les vacances ou pour un séjour plus long, les mesures en vigueur pour voyager sont complexes et peuvent changer. De plus, le voyage en lui-même peut devenir un calvaire avec des files d'attentes et des contrôles à n'en plus finir. Heureusement qu'il y a le paradis au bout pour vous donner envie de passer par toutes ces difficultés.