Tous les aéroports italiens pourront rouvrir à partir du 3 juin

Reprise des liaison interrégionales et internationales

"Venez passer vos vacances en Italie. Venez visiter nos plages, nos côtes, nos villages de montagne, goûter notre cuisine. Nous sommes prêts à vous accueillir avec notre sourire", a plaidé mardi le chef de la diplomatie italienne, Luigi Di Maio, dans une tribune dans la presse allemande.

Avec une baisse significative des cas de nouveau coronavirus, l'Italie "est prête à recevoir les touristes européens avec la sécurité qu'ils méritent".

"De la mi-juin à septembre, il sera possible de voyager en Italie sans aucun problème, en toute sécurité et liberté", a assuré M. Di Maio, alors que le secteur du tourisme, aujourd'hui à l'arrêt, compte pour environ 13% du PIB national.

Dans ce contexte, la compagnie aérienne Alitalia, qui va être nationalisée en raison de ses difficultés, a annoncé qu'elle allait accélérer la reprise de ses vols en juin, avec une hausse de ses liaisons de 36% par rapport à mai.

A partir du 2 juin, Alitalia reprendra progressivement ses liaisons entre Rome et New York, avec l'Espagne et entre Milan et le sud de l'Italie.