Touristes américains en Europe: hausse de 23% de la fréquentation à la période des fêtes

Selon un rapport de l'assureur Allianz Global Assistance, consacrées aux destinations favorisées par les touristes américains pour ces fêtes de fin d'année, Lisbonne au Portugal enregistre une croissance explosive qui dépasse les 100%.

Dans l'ensemble, les achats de billets d'avion vers l'Europe pour la période allant de Thanksgiving (22 novembre) au Nouvel An ont augmenté de 23% par rapport à la même période en 2017.

Et tandis que le classement des destinations européennes les plus sollicitées par les Américains n'est pas très différent de ceux des années précédentes (Londres arrive toujours en tête), l'une des performances les plus remarquées reste celle de la ville portugaise de Lisbonne: celle-ci enregistre une hausse de 103% par rapport à l'an dernier.



Zurich et Barcelone bénéficient également d'une progression de 50% des achats de billets cette année.



Ces résultats se fondent sur des données collectées grâce aux offres partenaires de l'assurance de voyage d'Allianz Global. Elles résultent de l'analyse des réservations de billets et de packs touristiques via leurs sites web.

Top 10 des destinations européennes plébiscitées par les touristes américains pour les fêtes:

1. Londres

2. Paris

3. Rome

4. Amsterdam

5. Madrid

6. Barcelone

7. Francfort

8. Munich

9. Dublin

10. Zurich