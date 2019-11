Tourisme responsable: le classement Fodor's 2020 des destinations à éviter

Le classement "No List", élaboré par l'éditeur de guides touristiques Fodor's, recense les destinations à éviter pour des raisons éthiques, environnementales ou politiques. En 2020, Angkor Wat, Barcelone, Bali et le Cervin y sont cités.

Eclairer le consommateur

Pour ne pas aggraver les conséquences du surtourisme, Fodor's conseille d'éviter les endroits tels que Barcelone, la région du Big Sur en Californie, Angkor Wat au Cambodge, Bali ou encore Hanoï, dont le nombre de visiteurs explose au détriment des locaux et de l'environnement.

"Chaque année, nous profitons de la 'No List' pour exprimer ce qui nous préoccupe avant, pendant et après le voyage", explique le rédacteur en chef de Fodors.com, Jeremy Tarr, dans un communiqué. "Apparaître dans ce classement ne signifie pas être un paria. C'est plutôt la promesse que lorsque Fodor's couvre des destinations citées au classement, ce sera de façon responsable et sans fards", ajoute-t-il.

En raison de leurs écosystèmes fragilisés par le tourisme, les régions des Keys en Floride, du parc national Arrecifes de Cozumel au Mexique, du parc national des Galapágos et l'île indonésienne de Komodo sont également à éviter.

Les rédacteurs rappellent par ailleurs que pour des raisons sanitaires, il faut se montrer vigilant lorsque l'on boit de l'alcool au Mexique et en Amérique centrale, où des dizaines de personnes ont succombé à un empoisonnement au méthanol. Pour des raisons de sécurité, le pic du Cervin, où sept personnes ont trouvé la mort en 2019, est inclus dans la liste, tout comme la ville du Cap en Afrique du Sud. Les balades à dos d'éléphants en Thaïlande sont également classées parmi les activités à proscrire.