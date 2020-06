Tourisme : le point sur la réouverture des parcs d'attractions en France

Pour assurer les gestes barrières, le Futuroscope a mis en place une application de file d'attente , baptisée Lineberty, pour permettre de réserver un créneau de passage dans six attractions majeures. En matière de sécurité sanitaire, 200 points de distribution de gel hydroalcoolique ont été installés tandis que le public sera invité à porter le masque dans les attractions, dans l'ensemble du parc, et obligatoirement dans certaines zones.

Le parc d'attraction oisien lancera le 3 juin la vente de ses billets sur son site web officiel pour que les visiteurs puissent réserver la date de leur venue. Car contexte sanitaire oblige, les entrées seront obligatoirement datées. Ceux qui étaient déjà en possession d'un billet doivent ainsi l'échanger contre un ticket daté. Si les aires de jeux seront fermées, 38 attractions seront proposées au public. Les visiteurs devront respecter une distance d'un mètre dans la file d'attente et porter le masque obligatoire lorsqu'ils monteront à bord d'un manège. Les spectacles en plein air seront bien assurés, à l'inverse des shows en milieu clos, comme "Gaulois - Romains : Le match", "Chronos, magie et illusions" ainsi que le Défilé Gaulois.

Walibi

Réouverture le 20 juin

Le parc d'attractions du célèbre kangourou rouge rouvrira dans un premier temps le week-end, les 20-21 et 27-28 juin ainsi que le mercredi 24 juin. L'ouverture deviendra quotidienne du 1er juillet jusqu'au 31 août. A noter que ce nouveau calendrier concerne le parc de Rhône-Alpes. Walibi Sud-Ouest, situé à Roquefort, n'a pas encore annoncé de date de retour. Dans la région rhodanienne, le port du masque sera obligatoire dans les attractions et les files d'attente, et même pour les enfants. Les familles devront absolument respecter une distance d'un mètre entre les personnes de devant et de derrière.

Les visiteurs déjà munis de tickets (achetés avant le 27 mai) peuvent accéder au parc à la date de leur choix. Walibi précise tout de même qu'en cas de forte affluence, l'accès ne sera pas garanti. Car des tickets datés vendus sur Internet seront mis en place à compter du 2 juin. Les sésames se réserveront jusqu'à cinq jours au préalable. On pourra aussi se décider à venir au dernier moment en réservant un billet par le même biais.

Côté sensations, le public sera assuré de monter dans tous les manèges. Par contre, la zone aquatique sera fermée, tout comme les aires de jeux et la mini-ferme. Quant aux spectacles, "Les Plongeurs de l'Extrême" est bien maintenu mais pas "Les Mystères de l'Or Vert".

