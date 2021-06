Tourisme : le coeur battant de Marrakech à bout de souffle avec la crise sanitaire

L'effervescence de l'emblématique esplanade, classée au patrimoine mondial de l'Humanité, a laissé place à un silence assourdissant depuis que les conteurs, musiciens et charmeurs de serpents en ont été chassés il y a plus d'un an, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

"Les serpents et les singes sont morts... Bientôt, on va les suivre", dit Mariam Amal, une musicienne qui se produisait sur la célèbre place Jemaa el-Fna, coeur battant de Marrakech, la capitale touristique du Maroc, jusqu'à la pandémie de coronavirus.

En 2019, trois millions de touristes avaient afflué dans la ville rouge. Mais, avec la fermeture des frontières et les restrictions sanitaires, Marrakech, et, avec, le tourisme national, ont plongé dans une crise sans précédent.

"C'est la première fois de son histoire que la place est vide", assure Mariam qui jouait sur la place dés l'âge de 10 ans. Beaucoup d'artistes "se retrouvent à mendier pour survivre", confie, la gorge nouée et les yeux humides, cette musicienne professionnelle de 55 ans.

Le conteur Hicham El Hench dit avoir échappé "de peu" à la mendicité mais sa situation reste "précaire". "J'ai d'abord commencé par vendre mon frigo, ma machine à laver avant de décider de changer de métier", relate le trentenaire, la tête ceinte d'un turban bleu et le corps, émacié, flottant dans une djellaba verte.

Ce père de deux enfants travaillait "depuis sa plus tendre enfance" sur la place et gagnait environ 10 euros par jour. Il a tenté de se recycler dans la vente de fruits et légumes "mais ça n'a pas marché". "J'ai déposé les armes. Depuis trois mois, je ne travaille plus", confie-t-il, non loin de là où il contait des histoires tirées des "Mille et une nuits".