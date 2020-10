Tourisme : la Côte d'Azur a subi "la crise la plus grave" de son histoire

Les crises précédentes ne s'étaient jamais soldées par plus de 7% de baisse du chiffre d'affaires, contre 46% pour 2020.

Le CRT Côte d'Azur, qui couvre le département des Alpes-Maritimes et la principauté de Monaco, a décompté un peu plus de 6 millions de séjours touristiques pendant l'été 2020, contre près de 12 millions les années précédentes.

La Côte d'Azur a subi en juillet-août "la crise la plus grave" de son histoire en termes de recettes touristiques, enregistrant un manque à gagner de 600 millions d'euros, a indiqué lundi le Comité régional du tourisme (CRT) Côte d'Azur.

La saison hivernale s'annonce "difficile"

Sans surprise, le CRT Côte d'Azur note, à propos de l'origine des visiteurs, que la plus forte baisse concerne les séjours étrangers par avion en hébergement marchand, en chute de 85%. Si les Français sont par ailleurs venus plus nombreux, ils ont privilégié des hébergements économiques de type locatif et des zones moins densément peuplées.

Le CRT fait enfin état de perspectives à court terme orientées à la baisse, évoquant un très fort déficit de réservations qui annonce, selon cet organisme, une saison d'hiver "difficile".