Tourisme en Espagne: moins de plage, plus de campagne?

En revanche, le tourisme étranger a connu une croissance "quasi à deux chiffres" dans les régions "vertes" de la côte nord et une bonne performance dans le centre , aride et dépeuplé mais doté d'un riche patrimoine médiéval.

L'essor du nord rural

Saint-Jacques-de-Compostelle - © by Ruhey - Getty Images

Dans les Asturies (nord), aux paysages sauvages et préservés, la proportion de touristes étrangers est passée de 10 à 20% du total, atteignant le chiffre record de 400.000 visiteurs en 2019. Profitant du regain d'intérêt pour le Chemin de Compostelle, la région a multiplié les actions de promotion de ses nombreux parcs naturels propices à la randonnée, au vélo et à l'écotourisme, auprès des Européens mais aussi des Coréens et Japonais, très intéressés par le pèlerinage.

Même phénomène en Galice (nord-ouest), où le nombre de touristes étrangers a presque doublé en dix ans.

La région a multiplié les offres de visites gastronomiques, routes des vins ou balades à cheval pour attirer les pèlerins de Compostelle.

En Navarre, voisine du Pays basque, les touristes sont aussi venus plus nombreux en 2019, passant plus de temps sur place et dépensant plus (+3% de hausse des bénéfices entrepreneuriaux). Pour attirer les Américains, la région s'appuie sur l'icône littéraire Ernest Hemingway, à la fois amateur des fêtes taurines de Pampelune et de la pêche à la truite dans les Pyrénées, explique Ana Lizarraga, directrice marketing au gouvernement régional.