Tourisme de masse : les zones naturelles protégées françaises obligées de réagir

Après un été 2020 au plus haut pour le tourisme de nature, les gestionnaires de parcs naturels de montagne s'activent avant le pic de la saison pour mieux réguler la fréquentation dans leurs espaces les plus fragiles.

"Si nous nous félicitons de ces retrouvailles entre les Français et leur nature, nous nous devons aujourd'hui de les appeler à la plus grande vigilance ", ont averti, fin juin, l'ensemble des parcs nationaux, régionaux, réserves et grands sites de France. "Nos espaces naturels sont fragiles", écrivaient-ils de concert, inquiets des effets néfastes du tourisme de masse dans ces zones protégées.

Dans le Vercors, massif proche des métropoles de Lyon et Grenoble, le site protégé de la Molière a subi à l'été 2020 "une très forte pression" des voitures garées : jusqu'à 294 pour 60 places de parking.

"Quand on a passé une demi-heure à se garer, à se disputer avec un autre gars pour une place, on n'est plus dans la nature préservée, on est dans la consommation de masse", regrette Quentin Chabanne, chargé de mission au Parc naturel régional du Vercors.

Pour "réduire l'emprise de la voiture", le parc a lancé consultations, études et réflexions, avec une première solution qui sera testée quelques jours cet été : l'interdiction de l'accès du haut du site aux voitures, remplacées par des navettes.