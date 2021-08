Top 5 des merveilles naturelles les plus instagrammées de France

Le comparateur de voyages Likibu a établi le classement des sites et merveilles naturels qui comptent le plus de hashtags sur Instagram. En top position, on retrouve le Mont-Blanc. Viennent ensuite le lagon de Bora Bora et le bassin d'Arcachon, sur les deuxième et troisième marches du podium.

La jolie région du Delta du Rhône hypnotise les touristes. Et pour cause, la charmante petite ville d'Arles (552.000 publications), populaire pour ses arènes et les rencontres photographiques annuelles, attire un public séduit par son authenticité et sa beauté. Les Saintes-Maries-de-la-Mer (61.000 publications) avec leurs marais et leurs flamants roses y sont aussi pour quelque chose. Sans compter les balades à cheval et les paysages entre terre et mer.