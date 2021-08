Top 5 des îles européennes où aller passer ses vacances

Vous rêvez de partir sur une île ? Vous n'êtes pas le ou la seule. Le site de réservation de voyages Kayak a analysé les données d'une étude menée sur 2.000 adultes en France entre le 1er juin et le 14 juillet 2021 et portant sur 70 îles à travers l'Europe.

Pour établir le classement des meilleures destinations insulaires, Kayak s'est attaché à sept critères : la météo, l'accessibilité des vols, les prix (hôtels, location de voitures, restaurants et nourriture locale et coûts de transport), les choses à faire, l'accueil des enfants, la sécurité Covid-19 et l'écoresponsabilité.

Il en ressort que la Crète arrive sur la plus haute marche du podium de ce classement, suivie de Ténérife en Espagne, de la méconnue Hiiumaa en Estonie, des Canaries en Espagne et de Bozcaada en Turquie.