Tiffany & Co. choisit Londres pour ouvrir son premier Blue Box Café européen.

Croissant fourré à la confiture de framboise pour le petit déjeuner, poulet "Charles Lewis" grillé à la truffe pour le dîner ou sandwich au saumon des Iles Féroé et fromage à la ciboulette pour un en-cas: voici quelques-uns des tout premiers plats à la carte du Blue Box Café de la marque Tiffany & Co à Londres.

Un parfum d'Amérique

Alors que le joaillier new-yorkais s'active à la rénovation de son premier café situé dans son flagship de la Cinquième Avenue dont la réouverture est prévue pour l'année prochaine, la griffe pose ses valises chez Harrods.

Ici, à Knightsbridge, l'enseigne veut dupliquer son concept de restauration structuré autour des couleurs pastel, en particulier le bleu, et de ses iconiques écrins.

Pour sa carte, qui dresse la table du petit déjeuner jusqu'à l'apéritif puis le dîner, Tiffany assure avoir puisé dans le riche terroir britannique afin de servir des assiettes signatures dont les intitulés rappellent l'attachement de la griffe à ses racines new-yorkaises: salade "Central Park" et apple pie "Big Apple".

Le Blue Box Café n'en oubliera pas pour autant les bonnes manières "so british" en soignant l'heure du thé: une longue sélection de plantes et d'infusions promet de donner du goût à la pause de 17h. Quant à la commande à ne pas rater pour les foodies, qu'il soit 7h ou 19h: le "Blue Box Celebration", le gâteau signature du joaillier est au chocolat blanc, caramel au beurre salé et vanille.