Thollon-les-Mémises propose les vacances au ski en France les moins chères.

En prenant en compte les prix des locations de vacances et ceux des forfaits de ski, la station haute-savoyarde apparaît comme la plus avantageuse selon le calcul effectué par le site internet Holidu.fr.

A ceux qui croyaient disposer de finances bien trop maigres pour planter leurs skis en Haute-Savoie, le classement de Holidu les soulagera puisqu'une journée au ski revient à 41,30 euros par jour à Thollon-les-Mémises. Sinon, les skieurs peuvent lorgner sur Hirmentaz-Les Habères, où le budget quotidien s'élève à 43,60 euros.

La Savoie complète le panorama, à commencer avec Arêche-Beaufort où le célèbre bastion de la fabrication du Beaufort propose de skier et de séjourner pour 47 euros par jour et par personne. En bas du classement, on trouve la station des Hautes-Alpes, Les Orres.

Pour dresser cette liste, le moteur de recherche de vacances n'a pris en compte que les stations proposant plus de 50 km de pistes skiables. Les prix des locations pris en compte datent d'octobre dernier.