Les enfants de l'école Jirasat Wittaya d'Ayutthaya, à une heure de route de Bangkok, ont entonné des chants de Noël et faisaient la queue pour se faire prendre en photo avec les pachydermes. 3 éléphants transportaient par la trompe des paniers remplis de masques chirurgicaux à distribuer aux élèves et aux parents à l'extérieur de l'école.

Le meilleur des 2 cultures ?

Thaïlande : des éléphants en Pères Noël distribuent des masques dans une école. - © Lillian SUWANRUMPHA - AFP

Pour Brett Baxter, professeur d'anglais et de sciences, l'événement avait pour but de faire vivre l'esprit de Noël avec une forte saveur thaïlandaise. "C'est fantastique pour les enfants. Cela mélange deux cultures. Celle de Noël, avec le Père Noël et la joie qu'il procure... et celle de la Thaïlande, qui est basée sur les éléphants. Ils sont très bien entraînés et soignés. Nous connaissons ces éléphants depuis de nombreuses années."

Ayutthaya, l'ancienne capitale du royaume de Siam, est considérée comme le berceau de la communauté chrétienne en Thaïlande. Les missionnaires catholiques européens ont construit dans cette ville une église sur les rives de la rivière Chao Phraya il y a trois siècles.

Les enfants d'Ayutthaya reçoivent la visite de ces Pères Noël particuliers tous les ans depuis 17 ans a rappelé le directeur du palais des éléphants d'Ayutthaya, Ittipan Paolamai. "Cette année, nous avons profité de cette opportunité pour sensibiliser le public à la propagation du Covid-19."

"Les éléphants ont toujours fait partie intégrante du mode de vie thaïlandais. Je ne vois pas cela comme de l'exploitation ou de la torture. Nous avons des éléphants dans notre province pour le tourisme. Donc, ce n'est vraiment pas un problème d'organiser des activités avec eux comme ce matin."