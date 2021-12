Télétravailler sur une île paradisiaque tout en vous engageant pour l'environnement ? Il existe un projet pour ça

Une île paradisiaque située au large du Chili est prête à accueillir des télétravailleurs du monde entier. Le critère ? Avoir la fibre écolo et accepter de prêter main forte aux habitants pour préserver l'héritage naturel et culturel du lieu.

L'épidémie de Covid-19 repart de plus belle et pourtant, vous rêvez de vous exiler sur une île déserte. Ok, peut-être pas totalement déserte, disons plutôt paradisiaque.

Si vous faites partie de ces petits veinards qui peuvent travailler d'où bon leur semble, qui rêvent d'aventure et souhaitent s'engager activement pour l'environnement, voici peut-être la destination toute trouvée pour eux : l'île de Robinson Crusoé.

Située à plus de 600 km au large du Chili, cette île abrite une grande réserve écologique reconnue par l'Unesco depuis 1977 et fait partie de l'archipel Juan Fernandez.