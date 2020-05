Sur la Côte d'Azur, des plages pourraient rouvrir dès ce week-end.

Des plages des Alpes-Maritimes sur la Côte d'Azur pourraient rouvrir dès ce week-end pour les promenades et les baignades ou des sports individuels, sous réserve de l'acceptation d'un dossier présenté par les municipalités, a annoncé la préfecture des Alpes-Maritimes.

On est coincé dans nos appartements ou nos jardins en Belgique mais rien ne nous empêche de rêver à la côte d'Azur et aux plages qui vont rouvrir un peu partout en France.

"Moi, j'ouvrirai, après examen des dossiers qui me seront proposés, les plages dont les maires demanderont l'ouverture", a déclaré le préfet, Bernard Gonzalez : "On va partir dans un premier temps vers une utilisation des plages qu'on appelle 'dynamique', c'est-à-dire pour la promenade et l'accès à la mer pour les pratiques sportives individuelles". "Il ne s'agit pas d'envisager une utilisation de la plage traditionnelle avec 'bronzing', pique-nique et autres", a-t-il complété.