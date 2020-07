Super Nintendo World reporte son inauguration

Le lancement était prévu pour coïncider avec les JO de Tokyo

La construction étant pratiquement finalisée, l'inauguration de la nouvelle section du parc était prévue pour coïncider avec la tenue des Jeux Olympiques 2020 (24 juillet au 9 août). L'événement sportif a toutefois été reporté à 2021.

Au mois de janvier, Universal et Nintendo avaient offert un aperçu des nouvelles attractions à travers un trailer et un clip musical de Galantis et Charli XCX appelé "We Are Born to Play".

Les visiteurs de cette zone Nintendo pourront porter un bracelet connecté associé à une application smartphone, ce qui leur permettra d'interagir avec les attractions.

D'autres déclinaisons de Super Nintendo World sont en préparation dans les parcs Universal Studios Parks & Resorts de Hollywood et Orlando, ainsi qu'au parc Resorts World Sentosa de Singapour.