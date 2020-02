St. Pancras International désignée meilleure gare d'Europe

Londres et l'Allemagne

Si Londres obtient la médaille d'or, l'Allemagne se détache largement comme le pays où le voyage en train est le plus pratique et le plus confortable. Successivement, Leipzig, Munich, Hambourg, Berlin, Francfort et Hanovre s'illustrent dans le haut du tableau.

Ce classement prend en compte un grand nombre de critères. La propreté des gares mais aussi la clarté des affichages, le nombre de jours de grève, la proportion d'entreprises ferroviaires se partageant les rails, la diversification des boutiques et des restaurants, la présence d'ascenseurs ou encore la desserte de destinations internationales ont été identifiés pour proposer le classement le plus clair.

Pays du train par excellence, la Suisse s'impose comme la deuxième destination où il est le plus aisé de monter à bord: Zurich est deuxième et Berne dixième. L'Italie ferme la marche des pays les mieux représentés grâce à Rome (4e) et Milan (8e).