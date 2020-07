Parce qu’elle ne vous a pas encore livré tous ses secrets, la France pourrait bien vous surprendre durant vos prochaines vacances. Départ pour la Provence avec une autre vision de cette magnifique région, en prenant le large ! Mieux qu’un guide, retrouvez chaque jour les recommandations de la rédaction d’ETX Studio qui vous livre ses conseils de locaux pour un été dépaysant, sans décalage horaire.

Piquer une tête dans une crique (presque) déserte Séjour entre terre et mer à Bandol - © Amandine Azevedo Rosa / EyeEm - Getty Images/EyeEm Oubliez Bandol dont les plages sont prises d’assaut durant la pleine saison. Préférez les îles aux alentours qui regorgent de criques et de plages plus intimistes. Succombez au charme de Porquerolles. Et si la plage d’Argent, la plus belle de l’île, est trop fréquentée, poursuivez votre tour jusqu’à la plage du langoustier, plus sauvage. Porquerolles offre en outre de belles balades à pied et à vélo. Attention cependant de s’y rendre tôt, au moyen d’une navette qui prend le départ depuis la Tour Fondue située sur la presqu’île de Giens. Compter 20 minutes de traversée. N’oubliez pas votre pique-nique pour y passer une journée entière.

Balade sauvage à Port-Cros Séjour entre terre et mer à Bandol - © Vanya Dudumova / EyeEm - Getty Images/EyeEm Parmi la multitude d’îles au large de Bandol, celle de Port-Cros vaut vraiment le détour. Sauvage et préservé, Port-Cros se situe au cœur d’un parc national. Ici, vous ne croiserez aucune voiture, ni même de vélo, tout se visite à pied, à l’aide de petits sentiers balisés. Entre les arbousiers, les cistes et le chant des cigales, aucun doute, vous êtes bien en Provence ! N’hésitez à passer une nuit sur l’île afin de profiter des derniers rayons de soleil de la journée. Port-Cros est également un spot prisé des plongeurs pour sa faune et sa flore sous-marine riche.

En terre provençale de Pagnol Si vous voulez découvrir la "vraie" Provence, celle de Pagnol, enfoncez-vous dans les terres. Construits en haut de colline, les villages du Castellet et de La Cadière d’Azur réservent une vue imprenable sur les terres arides de la région et son paysage de restanques. Déambulez dans les rues pavées qui offrent de la fraîcheur en plein été et entrez dans les boutiques artisanales locales. Le petit plus, ces deux villes sont entourées de vignobles. En chemin, ne manquez pas de visiter les caves des diverses productions de l’appellation Bandol. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par hello_france (@hello_france) le 26 Août 2019 à 10 :52 PDT