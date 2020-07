Saurez-vous dompter votre peur pour vous offrir le manoir le plus hanté d'Irlande ?

2.500 mètres carrés de surface. 22 chambres. 25 hectares de terrain, et même une plage privée. Prix de vente : 2,5 millions d'euros. L'affaire immobilière est alléchante et se situe en Irlande, pour qui dispose de la trésorerie suffisante et d'un goût pour le surnaturel...

La "bonne affaire" vient d'être révélée par le webzine Time Out : Loftus Hall est à vendre.

Ce manoir d'architecture géorgienne est désigné comme la maison la plus hantée d'Irlande. Elle est située dans le sud-est de la péninsule de Hook, dans le comté de Wexford, à 2h30 de route de Dublin.

Le bâtiment, dont les fondations remontent à 1350, prend son nom lorsque Oliver Cromwell conquiert l'Irlande au milieu du XVIIe siècle.