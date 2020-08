San Francisco, Barcelone… Quelles sont les villes les plus dog-friendly au monde ?

Les adoptions de chiens ont considérablement augmenté ces derniers mois, notamment pendant le confinement. Mais certains nouveaux maîtres commencent à comprendre que leur cadre de vie n'est peut-être pas très adapté à leurs amis à quatre pattes.

A l'occasion de la Journée mondiale du chien ce mercredi 26 août, la compagnie d'assurance berlinoise Coya a concocté une liste des villes les plus adaptées aux toutous.

L'indice Best Cities for Dogs 2020 compare et analyse les conditions de vie des chiens (et de leurs maîtres) dans 50 grandes villes du monde.

Pour ce faire, les chercheurs ont pris en compte certains indicateurs comme le nombre de vétérinaires, les restaurants qui acceptent la présence des chiens et le coût global d'un chien.

Ce sondage prend aussi en compte d'autres facteurs tels que le nombre de chiens abandonnés par an et le coût de l'amende à payer par un maître qui ne nettoie pas les déjections de son animal.