Le marché de l’or, un des piliers de l’économie nationale

Robes, lunettes et couronnes : le souk de l’or de Dubaï brille à nouveau - © Scott E Barbour - Getty Images

Situé dans le Vieux Dubaï, quartier aux bâtiments anciens et aux ruelles désordonnées où vivent essentiellement des migrants africains et asiatiques, le souk de l’or a fermé ses portes le 24 mars et les a rouvertes le 26 avril. "A notre retour […] nous avons tout stérilisé et nous avons fait tout le nettoyage. Nous étions très très contents de revenir", a déclaré un bijoutier Chandu Siroya.

"C’est un lieu emblématique, le cœur de notre ville, et il est important de le voir s’ouvrir", a souligné M. Abdallah.

Le secteur de l’or et de la joaillerie est l’un des secteurs les plus importants de l’économie de Dubaï, la plus diversifiée d’une région qui dépend essentiellement du pétrole. Les autorités affirment qu’il attire 14% du commerce mondial de l’or et sa consommation par habitant est presque deux fois supérieure à la moyenne mondiale.