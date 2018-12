Road trip en Normandie en hiver : on s'arrête où?

Fécamp

On s'arrête au Palais Bénédictine - © Chloé Rosier

Étape incontournable pour les amateurs d'alcools régionaux, on s'y arrête pour visiter le Palais Bénédictine où l'on fait encore le liquide liquoreux et extrêmement sucré. On se balade dans le Palais, on passe de salle en salle comme à travers les siècles et on termine la visite par la découverte des distillateurs et autres tonneaux explosifs. On vous rassure, il y a une dégustation à la fin!