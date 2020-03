"Restez chez vous" : la grande pyramide de Gizeh illuminée face au coronavirus

Un "message au monde entier"

Projeté en grandes lettres vertes sur fond rouge et rédigé en anglais, le message était accompagné d'un second, en lettres bleues : "Merci à ceux qui veillent sur notre sécurité", à destination des personnels mobilisés dans la lutte contre le coronavirus. L'Egypte a enregistré officiellement 656 cas de coronavirus et 41 décès.

Devant une petite foule de journalistes convoqués pour l'occasion, le ministre du Tourisme et des Antiquités Khaled el-Enany a qualifié l'initiative de "message au monde entier".

Parallèlement, il a assuré que son ministère travaillait "très dur à l'assainissement et à la désinfection de tous les hôtels de tourisme, bateaux, monuments, musées, afin d'être prêts à accueillir" les touristes après la fin de la pandémie.

Face à la pandémie, les autorités égyptiennes ont notamment décrété l'arrêt des vols internationaux, la fermeture des musées et sites archéologiques jusqu'au 15 avril. Outre les personnels hospitaliers, l'Egypte a mobilisé des unités de l'armée dans la lutte contre le nouveau coronavirus, notamment pour des tâches de désinfection.