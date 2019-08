Ressentir les sensations d'une vie sur Mars, TripAdvisor ose l'expérience.

Le géant américain de l'avis en ligne propose aux voyageurs de s'infiltrer dans une grotte espagnole où les conditions de vie s'apparenteraient à celles sur Mars. Une expérience insolite et hors norme lancée en collaboration avec Astroland - Interplanetary Agency.

Qui n'a jamais rêvé de l'espace et d'observer la Terre vue d'en haut à l'instar de Thomas Pesquet, d'approcher les étoiles ou de connaître les sensations d'un pied posé sur la Lune? Les astrophiles ont aujourd'hui l'opportunité de prendre la direction de Mars sans quitter la Terre.

Une société espagnole, spécialisée dans les nouvelles technologies, a recomposé les conditions hostiles d'une vie sur la planète rouge dans la grotte d'Arredondo, située en Cantabrie. Le projet, baptisé "Astroland", a d'abord fait l'objet d'une mission test à laquelle ont participé 5 volontaires.

Suite à sa réussite, 5 expéditions au sein de cette cavité de 60 m de haut et longue de 1,2 km sont programmées au cours des prochains mois.

Seules 10 personnes par mission pénétreront dans la cavité, où elles devront apprendre à s'adapter à la température, à leurs vêtements techniques et aux systèmes d'eau et d'énergie automatisés.

A ceux qui en douteraient, cette expérience est tout ce qu'il y a de plus sérieux. L'Astroland Agency précise que le programme respecte la méthodologie des agences spatiales mondiales. D'après TripAdvisor, la plateforme d'avis en ligne, via laquelle les baroudeurs ont pris l'habitude de réserver des activités touristiques, est l'unique moyen pour les passionnés d'astronomie de participer à ce rendez-vous, à réserver à l'adresse www.tripadvisor.fr.

Une expédition qui a toutefois un coût: 6.050 euros par personne (6.828,87 dollars). Le "voyage" se déroule durant 3 jours et 3 nuits au sein de cet espace reclus. Autre condition pour accéder à la station Aeres: suivre une formation en ligne de 3 semaines, imaginée par des experts tels que des psychologues et des diététiciens, pour se préparer avant le départ. Les participants devront également se rendre dans les locaux d'Astroland, à Santander (Espagne), pour participer à 3 jours d'entraînement physique et psychologique. Enfin, mieux vaut parler anglais et/ou espagnol pour appréhender cette future mission...