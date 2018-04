Joon , la petite sœur d'Air France, effectuera son tout premier vol vers Mahé, aux Seychelles, le 5 mai prochain. L'archipel, où certains couples n'hésitent plus à atterrir pour se passer la bague au doigt, est accessible à partir de 299 euros l'aller. A ce prix-là, les voyageurs ne disposent d'aucun bagage en soute et doivent prévoir un supplément pour se restaurer à bord. La République seychelloise est une destination convoitée. En marge du low-cost long-courrier, British Airways a décidé de desservir l'archipel toute l'année, à partir de 697 livres l'aller/retour (environ 800 euros).

Tahiti

Rendre les paradis terrestres accessibles, le nouveau défi de l'aérien low-cost - © mvaligursky - Getty Images/iStockphoto

A compter du 11 mai prochain, French Blue, rebaptisée French Bee en début d'année, rejoindra l'aéroport de Tahiti Faa'a, via San Francisco. Les tarifs démarrent à 639 euros l'aller, au départ de Paris-Orly (une offre propose en ce moment l'aller simple à 509 euros). A ce prix-là, les vacanciers n'ont droit qu'à un bagage à main de 12 kilos et doivent prévoir leurs propres repas. Pour profiter d'un bagage en soute (23 kg) et de deux repas à bord, compter 729 euros l'aller. Un tarif "premium" à partir de 1.129 euros l'aller permet de s'installer en classe "Premium blue" et de jouir d'un deuxième bagage en soute.