Quels sont les voyages tendances pour 2022 selon Lonely Planet ?

La reprise touristique est bien là. Pour preuve, Lonely Planet publie son palmarès des destinations à découvrir en 2022 après une année blanche, Covid-19 oblige. Un millésime qui incite à partir sur les routes encore méconnues des fjords de l'ouest islandais, de l'île de Shikoku au Japon et même de la Bourgogne !

Pour constituer ce qui devrait être les destinations de l'année 2022, ces derniers se sont intéressés aux événements à venir et à l'actualité , aux initiatives touristiques mais aussi à la préservation des lieux .

Après un an et demi de disette, les voyageurs vont de nouveau avoir de quoi se mettre sous la dent grâce au flair des auteurs du fameux guide de voyage.

Prenez le Japon. Si Tokyo, Kyoto, les montagnes de Nikko au nord ou même les sources chaudes de Kyushu n'ont plus de secrets pour vous, avez-vous fait un tour sur l'île de Shikoku ?

Cette bande de terre que l'on aperçoit depuis Hiroshima ou Osaka est prescrite à ceux qui aiment le Japon traditionnel et la visite de ses nombreux temples. Il existe même un circuit de pèlerinage long de 1.170 kilomètres et vieux de plus de 1.200 ans.