Quels sont les villages les plus instagrammés dans le monde?

Cinque Terre, nichée dans la Riviera italienne, non loin de Gênes, la destination a réussi le pari d'inscrire ses cinq villages au patrimoine de l'Unesco. D'après un classement international, ils sont aussi les plus prisés sur Instagram, avec plus de 2 millions de récurrences.

L'Italie séduit les voyageurs

Le pays rassemble trois destinations dans le top 10 de ce classement qui a cherché à connaître les villages préférés des instagrammeurs, en tout cas ceux qui ont le plus la cote sur le réseau social visuel. Les Cinque Terre, qui font déjà face au tourisme de masse compte tenu de la splendeur de la côte escarpée où ces cinq villages ont pris racine, condensent 2.049.711 hashtags.

Il faut prendre la route plus à l'est pour découvrir la deuxième cité italienne la plus appréciée sur Instagram.

Dans la lagune de Venise, Burano est un ravissement pour les yeux. La voisine Murano obtient 1.048.053 récurrences sur le réseau social.

Le troisième village italien qui offre une belle visibilité à l'Italie est Alberobello. Encore une fois, c'est un "must see" lorsque l'on arpente les petites rues des Pouilles. Le village est célèbre pour ses trulli, des constructions typiques de l'Italie du Sud, avec leurs murs en pierre et leurs toits coniques.