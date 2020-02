A la suite du salon des vacances qui a lieu chaque année à Bruxelles, le tour-opérateur Sunweb a consulté ses données pour établir les tendances et les connaissances en 2020 en termes de voyages. Deux grandes tendances qui en ressortent : les voyageurs belges penchent massivement pour les vacances all-in traditionnelles et ils essaient de planifier leurs vacances d’une manière plus durable. Les résultats confirment la nécessité pour les initiatives dans le secteur comme la compensation CO2.

Tendance 1 : Cap sur l’écoresponsabilité Quelles tendances voyage pour la Belgique en 2020 selon Sunweb? - © Baac3nes - Getty Images Le voyage responsable gagnera encore en importance cette année. Une enquête récente montre que la durabilité constitue un élément important pour près d’un tiers (29%) des vacanciers belges. Une majorité (65%) salue par ailleurs la prise de conscience des organismes de voyage. Lorsque vous réservez un séjour ou un billet d’avion, vous avez de plus en plus souvent la possibilité de compenser vos émissions de CO2. Le caractère écoresponsable de l’hébergement fait lui aussi l’objet d’une plus grande attention. Il en est de même pour la réduction de l’utilisation du plastique sur le lieu de vacances et la réservation d’excursions qui respectent l’environnement.

Tendance 2 : simplicité et réservation anticipée Tout le monde n’a pas envie de chercher un vol ou un hôtel pendant des heures. Les réservations de séjours à forfait restent donc populaires. Sunweb remarque d’ailleurs déjà une légère augmentation des réservations pour l’été. Leen Devillé, Country Manager Sunweb Belgique : "Les vacanciers optent souvent pour un voyage à forfait qui leur offre sécurité et simplicité. Si un vol est annulé, le voyagiste cherche immédiatement une solution. Lorsque vous réservez tout séparément et qu’un cas de force majeure vous empêche d’atteindre votre destination, vos frais d’hôtel ne seront pas remboursés. Voilà pourquoi les packages constituent la solution pour de nombreuses personnes."



Un grand nombre de Belges réservent donc déjà au mois de janvier, pour être sûrs de vivre les vacances de leurs rêves. Les forfaits last-minute offrent évidemment moins de possibilités. En réservant tôt, vous bénéficiez des meilleures offres disponibles, avec un large choix d’hébergements et de chambres.

Tendance 3 : les plaisirs du all-in Quelles tendances voyage pour la Belgique en 2020 selon Sunweb? - © Pierre-Yves Babelon - Getty Images En plus de la facilité, les vacanciers recherchent toujours davantage le luxe. Sunweb constate un choix délibéré pour les expériences all-inclusive, synonyme de détente et de confort complets. Se faire dorloter quelques jours par an et ne penser à rien… c’est l’idée parfaite des vacances.

Tendance 4 : La Grèce, favorite de tout le monde et la Turquie, pour les familles Quelles tendances voyage pour la Belgique en 2020 selon Sunweb? - © Koay Shi Chian - Getty Images La Grèce est actuellement la destination la plus réservée chez Sunweb. Les destinations comme la Crète, Kos et Rhodes inspirent clairement les familles, les jeunes couples et les couples de moins de 50 ans. Les couples de plus de 50 ans préfèrent l’Espagne. Les familles choisissent également de plus en plus souvent la Turquie comme destination, qui est bien adaptée aux enfants. Celles-ci optent en effet pour cette destination, car la plupart des hôtels disposent de parcs aquatiques et d’infrastructures destinées aux plus jeunes.