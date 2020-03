Quelles sont les villes les plus chères dans le monde ?

Singapour, Hong Kong et Osaka (Japon) sont les trois destinations les plus coûteuses, d'après la nouvelle édition du palmarès Economist Intelligence Unit, qui répartit plus de 130 villes dans le monde selon le coût de la vie.

Trio de tête asiatique

A deux reprises chaque année, le cabinet Economist Intelligence Unit délivre le palmarès des destinations où la vie est la plus onéreuse dans le monde. Plus de 400 prix, parmi un panel de 150 produits et services dont l'alimentation et les vêtements, ont été relevés dans plus de 130 villes. En tête, Singapour et Hong Kong sont rejointes par la ville japonaise d'Osaka.

L'année dernière, Paris était la ville européenne où le coût de la vie était le plus important. Désormais, elle est ex æquo avec Zurich. Genève complète le palmarès du vieux continent. Seules la France et la Suisse représentent ainsi les endroits en Europe où le portefeuille doit être bien garni pour mener une vie tranquille.

Dans le même temps, New York et Los Angeles remontent dans le classement, sous l'effet du renforcement du dollar. Elles sont respectivement 4e et 7e.

A l'inverse, les destinations les moins coûteuses sont Damas en Syrie, Tachkent en Ouzbékistan et Almaty au Kazakhstan.