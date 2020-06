Quelle est la ville la plus chère pour s'expatrier ?

Hong Kong conserve sa place au sommet du classement pour une troisième année consécutive en tant que ville la plus chère au monde pour les expatriés, selon le dernier rapport annuel de Mercer.

La société de conseil constate que Hong Kong, avec ses coûts de logement extrêmement élevés, est toujours en tête du classement et que six des 10 villes les plus chères étaient asiatiques. La capitale turkmène Ashgabat est deuxième.