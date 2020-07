Quelle est la plage préférée des voyageurs en France ?

Ce palmarès recense les spots les plus appréciés pour déplier sa serviette en France, en compilant des recherches donnant plus de 1500 résultats.

Du Pas-de-Calais à la Guadeloupe

Le classement ne prend en compte que les notes moyennes et les plus élevées et les commentaires les plus nombreux. En l’occurrence, il s’agit des calanques d’En-Vau et de Port Pin, à Marseille, auxquelles il faut ajouter le magnifique banc de sable Notre-Dame de Porquerolles (7e). En troisième position, on découvre la vivifiante plage du Cap Blanc-Nez, situé sur la côte d’Opale dans le Pas-de-Calais.

Ce listing dresse un joli panorama des littoraux français, dans lequel on relèvera tout de même l’absence des plages de la façade Atlantique. L’océan est représenté par les spots sauvages bretons comme la plage de la Baie des Trépassés, à Cléden-Cap-Sizun, à l’extrémité de la pointe de la Bretagne, sinon la Normandie avec la plage de Sciotot, dans la commune des Pieux.

Avec une France riche par la diversité de ses paysages marins grâce à ses territoires d’Outre-Mer, ce palmarès n’oublie pas les sublimes plages guadeloupéennes et réunionnaises.