Quelle est la destination la plus desservie en jet privé?

Les Etats-Unis sont les plus demandés

Présent dans plus de 700 villes du monde, notamment en Europe et aux Etats-Unis, PrivateFly propose un état des lieux des destinations les plus fréquentées par les voyageurs en jet privé. Les Etats-Unis composent la plus grande partie des demandes, avec New York en tête puis Las Vegas (6e), Palm Beach (7e), Washington DC (9e) et Chicago (10e).

Sur le vieux continent, les passagers qui commandent des jets privés s'envolent en premier lieu vers Londres. Dans la suite du classement, on trouve d'autres destinations ensoleillées, telles que Ibiza (5e) et Milan (8e).