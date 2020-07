Que faire pendant un citytrip de 24 heures à Marseille ?

Une visite de la plus vieille maison de Marseille, cela vous tente ? L’Hôtel de Cabre a été construit aux environs de 1535. Il se situe dans le IIème arrondissement, à l’angle de la Grande Rue et de la rue Bonneterie. Direction le quartier du Vieux Port pour approcher cette bâtisse qui échappa aux bombardements allemands lors de la Seconde guerre mondiale. Admirez ses façades qui mélangent le style gothique avec les lignes directrices de l’art de la Renaissance.

Shopping insolite

Voilà une antiquité marseillaise que vous ne pourrez manquer s’il s’agit de votre première fois dans la cité phocéenne. Maison Empereur a été fondée en 1827 et est la plus vieille quincaillerie de France. On y trouve de tout : des produits ménagers, des ustensiles de cuisine, l’indétrônable savon de Marseille, de jolies collections d’art de la table. Prenez votre temps, Maison Empereur vous sert le café ! Et vous pourrez même vous offrir une nuit dans l’arrière-boutique…