Mieux qu’un guide, retrouvez chaque jour les recommandations de la rédaction d’ETX Studio qui vous livre ses conseils de locaux pour un été dépaysant, sans décalage horaire. Direction Nantes, pour une escapade entre rétrospection et gourmandises.

Quelques activités à découvrir à Nantes

Que faire à Nantes pour les vacances ? - © Alain LE BOT - Getty Images/Photononstop RF

Se faire une toile

Allez donc vous faire une toile au Katorza, situé 3 rue Corneille. Voilà un cinéma centenaire, implanté juste à côté du théâtre Graslin.

Un petit bout du Japon

Direction l’île de Versailles. C’est une reproduction mémorable d’un jardin japonais sur les bords de l’Erdre. A l’abandon, elle a été totalement transformée dans les années 80.

Piquer une tête

Prenez le train (TGV ou TER) et allez mettre les pieds dans l’eau à la plage de Port Lin au Croisic.

Pique-niquer à l’abri des regards

Sur un banc du square Cambrone, en laissant les enfants courir et s’amuser autour de la statue du célèbre Général…

Fresque nantaise

Partez à la découverte de Trentemoult, un quartier de la ville de Rezé, ancien port de pêche facilement accessible via le Navibus sur la Loire (l’équivalent d’une ligne de bus). Prévoyez une balade et déjeunez là-bas. On y déambule au calme, comme dans un petit village, où des maisons toutes colorées égayent la promenade autant que les bonnes tables. A propos, le film "La Reine blanche", qui compte dans ses rangs Catherine Deneuve, se déroule justement à Trentemoult dans les années 60…