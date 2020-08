Privés de plages étrangères, les Moscovites retrouvent des loisirs d'antan

Apprendre des traditions cosaques, redécouvrir la tradition soviétique du cinéma en plein air : privés des plages méditerranéennes, des Moscovites ont puisé dans l'Histoire pour se divertir durant l'été et tromper la monotonie de leurs datchas.

Depuis le printemps et le confinement décrété à cause du nouveau coronavirus, ils sont des dizaines de milliers a avoir migré vers leurs maisons de campagne.

Si la plupart des restrictions ont été levées en juillet, les frontières russes sont restées fermées. Et de nombreux résidents de la capitale passent donc aussi leur congé estival à la datcha, longtemps délaissée au profit de destinations plus exotiques et ensoleillées. Et ils se sont organisés pour rendre le quotidien plus divertissant que tondre les pelouses et récolter les fruits du jardin.