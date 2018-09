Près de 7 millions d'Européens sont partis en croisière en 2017

6,96 millions d'Européens sont montés à bord d'un navire de croisière en 2017, selon un rapport de la Clia, l'Association internationale des compagnies de croisière.

Preuve de l'engouement des vacanciers pour cette nouvelle façon de voyager, ils sont 8,92% de plus qu'en 2014 à goûter à un séjour en mer. Dans le même temps, le vieux continent constitue la deuxième destination de croisière la plus prisée.

C'est une tendance de fond: les touristes expérimentent de plus en plus la croisière. La demande pour partir sur un bateau de croisière a bondi de 68% en l'espace de dix ans. En 2017, 26,75 millions de personnes sont partis en croisière, soit une hausse de 33% par rapport à 2011. Les Américains restent les plus friands de ce type de voyage, avec 42% des croisiéristes en 2018.

Sans surprise, la croisière compose une toute nouvelle façon d'envisager les vacances pour les touristes asiatiques. En 2014, 1,69 million étaient montés à bord d'un paquebot. En 2017, ils étaient 4,06 millions (+140,24%).

De leur côté, les Européens n'étaient que 5,5 millions à avoir participé à une croisière en 2010. En sept ans, le nombre de passagers européens a ainsi augmenté de 26%.

Parmi les passagers européens, on retrouve surtout des Allemands (+20,7%), des Anglais (+10,2%) et des Espagnols (+9,5%). Les Français font office d'exception dans cette dynamique avec une baisse de 17,7% du nombre de passagers partis en croisière entre 2015 et 2017. 504.000 voyageurs tricolores ont choisi de voguer sur les eaux à l'occasion de leurs congés l'année dernière.

L'Europe, deuxième destination de croisière

6,5 millions de passagers ont embarqué à bord d'un bateau de croisière amarré sur les littoraux européens en 2017, soit une hausse de 6,1% par rapport à 2015. Plus concrètement, ce sont 137 navires qui accueillent les voyageurs au départ de l'Europe. Ils sont gérés par 40 compagnies qui commercialisent 164.000 lits. Une flotte à laquelle s'ajoutent 75 autres navires gérés par des compagnies non européennes.

Barcelone est le port principal des croisières qui traversent la Méditerranée, avec 2,7 millions de passagers qui ont soit embarqué, soit débarqué sinon effectué une escale dans la cité catalane.

Marseille constitue le premier port français (1,4 million de passagers).

Les Caraïbes restent la région du monde où les voyageurs goûtent le plus au rythme d'une croisière.