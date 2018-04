Ponts de mai : repérer les plus belles plages d'Europe pour trouver sa destination

Le printemps tardant à nous gracier de quelques rayons de soleil, l'envie d'être ébloui durant la succession des longs week-ends de mai sera d'autant plus grande.

Palombaggia, Corse (France)

Les Seychelles... en France. En Corse du Sud, dans la région de Porto-Vecchio, Palombbagia est l'une des destinations les plus prisées des voyageurs, pour ses eaux turquoise et ses pins qui semblent se jeter à la mer. Certains disent qu'elle serait même la plus belle plage en France métropolitaine. Et si la foule est déjà au rendez-vous, cap vers le sud. La plage de Santa Giulia ne se trouve qu'à une vingtaine de minutes en voiture. Et si la route n'es pas un obstacle, autant prendre la mer jusqu'aux îles Lavezzi, au large de Bonifacio.

La Concha, Saint-Sébastien (Espagne)

Tripadvisor l'a élue plus belle plage d'Europe en 2018. Plus que ses eaux, c'est la promenade de la Concha qui ravit les voyageurs, avec ses animations, un front de mer plaisant à remonter et à contempler. Un argument supplémentaire, en plus de celui de goûter aux spécialités locales, pour découvrir le pays basque espagnol.

Kissamos, Crète (Grèce)

La Grèce est l'une des destinations européennes le plus souvent citée dans le classement des plus belles plages du vieux continent. Il y a pléthore de choix. La Crète offre la garantie de passer un séjour au soleil. Direction l'ouest de "l'île de Candie" pour installer sa serviette de plage. La presqu'île d'Elafonissi est la plus célèbre, avec la clarté de ses eaux incroyables, bordées par un banc de sable fin. A cinquante kilomètres au nord, la plage de Kissamos est recommandée aux familles grâce un banc de sable qui pénètre dans la mer, limitant ainsi le niveau de l'eau, qui atteint à peine les chevilles.

Cala Macarella, Minorque (Espagne)

Les îles Baléares sont parmi les destinations les plus facilement accessibles. Si les plages de Majorque sont déjà célèbres pour leur beauté, sa petite soeur de l'est, Minorque, regorge d'endroits ensoleillés plus tranquilles. Cala Macarella est un de ces points de chute déjà reconnus par sa splendeur. Ses eaux aigue-marine se fondent dans plusieurs étendues d'un bleu azur et sont entourées de falaises calcaires. La crique se situe sur la côte sud, et se gagne après une marche d'une quinzaine de minutes depuis le parking.

Plage de Falesia, Portugal

Et si vous jetiez votre dévolu sur l'Algarve, au Portugal ? Le plus simple consiste à emprunter un vol jusqu'à Faro, capitale de la région. Falesia ne se trouve qu'à une quarantaine de kilomètres. La plage est arrivée troisième du classement des plus belles plages d'Europe selon Tripadvisor. La roche ocre des falaises fait face à une plage de sable fin.