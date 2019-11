Plus de 60 villes célébrées par l'UNESCO

66 nouvelles villes ont été désignées "Villes créatives" par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Ayant pour but de promouvoir la diversité culturelle, le réseau des Villes créatives de l'UNESCO se compose désormais de 246 villes-membres. Celles-ci se répartissent en sept catégories thématiques: littérature, cinéma, musique, artisanat, design, arts numériques et gastronomie.

"À travers le monde, ces villes, chacune à leur manière, font de la culture non pas un accessoire mais un pilier de leur stratégie. C'est un gage d'innovation politique et sociale et un signe fort envers les jeunes générations", a déclaré la Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay.

A noter qu'une ville française, Angoulême, entre dans le réseau grâce à son activité en matière de littérature.

Liste des nouveaux membres du réseau des villes créatives de l'UNESCO: