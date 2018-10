Peut-on voyager avec du cannabis depuis et vers le Canada?

Le Canada va officiellement légaliser la détention et l'usage du cannabis à partir du 17 octobre, devenant le deuxième pays au monde après l'Uruguay à légaliser le cannabis récréatif. Mais les voyageurs doivent garder à l'esprit que malgré le changement de législation, passer les douanes et les frontières avec ce produit n'est pas possible.

Les voyageurs qui veulent cependant entrer au Canada avec de la marijuana dans leurs bagages doivent la déclarer aux douanes et risquent de se faire arrêter et poursuivre en justice.

Cette même règle s'applique aussi lorsque l'on arrive de pays où ces produits ont été décriminalisés comme les Pays-Bas et l'Espagne, et dépénalisés comme l'Uruguay.

Pour les voyageurs qui quittent le Canada

Les autorités déconseillent aussi de voyager avec ces produits. Même lorsque l'on possède des attestations médicales autorisant la détention de cannabis pour raisons médicales et que l'on voyage vers un pays où ces produits ont été dépénalisés, vous pouvez tout de même vous faire arrêter et poursuivre.

Selon les autorités douanières ASFC, la seule autorité pouvant proposer des exceptions pour l'importation et l'exportation de cannabis est Santé Canada.

Le gouvernement canadien tient aussi à rappeler aux voyageurs que le cannabis reste illégal dans la plupart des pays du monde. Des voyageurs ayant été précédemment arrêtés en possession de cannabis peuvent se voir refuser l'accès dans certains pays.

Les voyageurs et les Canadiens doivent aussi garder à l'esprit que chaque province et territoire du pays dispose de ses propres lois concernant l'achat et l'usage du cannabis. Il est de la responsabilité de chaque usager de se conformer aux lois qui s'appliquent dans chaque juridiction. Une liste de la consommation de cannabis en fonction des provinces et des territoires est consultable sur ce site officiel.