Participez à un safari virtuel au Sri Lanka

Le bureau de promotion du tourisme du Sri Lanka propose de découvrir gratuitement depuis chez soi, en streaming, quelques-uns de ses plus beaux parcs nationaux ainsi que ses habitants, léopards et éléphants.

Les parcs nationaux d'un pays mal connu

L'idée est de participer à un safari dans ces parcs nationaux, avec différentes sessions organisées en ligne du 4 au 13 novembre 2020. A chaque fois, il convient de s'inscrire pour pouvoir y participer et bénéficier de l'expertise de spécialistes des animaux sauvages, qui répondront alors à toutes vos questions (en anglais).

L'opération met en lumière la beauté de parcs nationaux tels que Yala (978 km²) ou encore Udawalawe (308 km²), d'ordinaire prisés par les touristes.

A travers 8 sessions "live" prévues d'ici le 13 novembre, il devient donc possible de s'immerger dans la faune et la flore de ce pays magnifique mais aussi très méconnu. Si la pandémie dure, d'autres initiatives du même genre pourraient être proposées pour promouvoir les beautés du Sri Lanka.



Pour ceux qui auraient manqué certaines retransmissions en direct ou qui n'ont pas souhaité s'y inscrire, ces vidéos peuvent ensuite être visionnées directement depuis la page Facebook du bureau de promotion du tourisme du Sri Lanka : facebook.com/tourismsrilanka.gov.lk.



S'inscrire à "Go on a couch safari" : srilanka.travel/wildlifestream