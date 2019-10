Paris: désormais, on peut visiter l'Unesco toute l'année

Le siège parisien de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture se visite désormais toute l'année.

Alors que les voyageurs n'auront pas raté la découverte des sièges de l'Organisation des Nations Unies à Genève et à New York, la Maison de l'Unesco à Paris leur propose de compléter leur immersion au sein de cet institut dédié à la diversité culturelle et ce, quand bon leur semble.

Car le siège parisien n'était jusqu'ici accessible qu'à des moments précis dans l'année, par exemple lors des Journées du patrimoine, la Nuit Blanche, la Journée des Nations Unies, la Nuit des Musées ou encore la Nuit de la lecture.

Moyennant 15 euros (8 euros pour les étudiants et 6 euros pour les enfants), la visite leur ouvre les portes de l'espace de méditation conçu par l'architecte Tadao Ando et leur donne l'opportunité d'apprécier en vrai le jardin japonais de Isamu Noguchi. Le bâtiment, qui a été construit en 1958 sous la collaboration du Français Bernard Zehrfuss, de l'Américain d'origine hongroise Marcel Breuer et de l'Italien Pier Luigi Nervi, abrite également une collection d’œuvres d'art, notamment des toiles signées Picasso et Miro. Des sculptures de Giacometti et de Calder ornent aussi le parcours.

Toutes les infos sur le site: https://fr.unesco.org