Paris, capitale mondiale du bien-être?

Paris a été élue la ville la plus "saine" de la planète dans un rapport qui a pris en compte tant le nombre de spas que de cours de yoga, d'espaces verts et de restaurants vegan.

Ce classement, réalisé par le comparateur de voyages Travel Supermarket, se fonde sur des données émanant d'Euromonitor International, TripAdvisor, Yelp et World Weather and Climate. Pour ce rapport, les analystes ont considéré le nombre de parcs, de salles de sport, de centres de fitness, de spas, de cours de yoga et de Pilates, mais aussi les magasins bio et les restaurants vegan de chaque ville.

Les chiffres ont ensuite été divisés par le nombre d'habitants de chaque ville pour établir une densité par kilomètre carré. On notera que les analystes ont aussi intégré l'ensoleillement moyen annuel et le coût moyen d'une nuit d'hôtel dans leur calcul.

Chaque ville a reçu un score qui a permis de classer les 50 villes les plus "healthy".

Contre toute attente, Paris arrive en tête, grâce notamment à un nombre impressionnant de spas (894), de parcs et d'espaces verts (139) et de restaurants vegan (1.305).

Voici les 10 villes les plus "healthy" selon Travel Supermarket:

1. Paris, France

2. Chiang Mai, Thaïlande

3. Barcelone, Espagne

4. Pattaya, Thaïlande

5. Vancouver, Canada

6. Miami, Etats-Unis

7. San Francisco, Etats-Unis

8. Lisbonne, Portugal

9. Denpasar, Indonésie

10. Buenos Aires, Argentine