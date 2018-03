Parc d'attractions : tour d'Europe des nouveautés pour un printemps à sensations

Manèges flambant neufs ou rénovés, nouveaux quartiers, spectacles à ne pas rater... Voici tout ce que les parcs d'attractions européens vous réservent pour vous faire frissonner de plaisir au printemps.

Parc Astérix

> Plailly, Oise, France

Début de la saison : 31 mars

Nouveauté : à découvrir à compter de cet été, l'aerolaf consiste à siroter un rafraîchissement à 35 mètres de hauteur, installé dans un bar rotatif. A chaque session, jusqu'à seize visiteurs pourront prendre place. L'occasion de mieux apprécier l'étendu du parc Astérix.

A retenir : du 21 juillet au 18 août, le parc Astérix jouera les prolongations jusqu'à 22h. La fermeture sera ponctuée par une nouvelle animation en présence des personnages.

Disneyland Paris

> Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne, France

Début de la saison : 31 mars (jusqu'au 31 mai) pour la saison pirates et princesses

Nouveauté : le parc francilien consacre sa saison printanière aux pirates et aux princesses Disney. Un nouveau spectacle émerveillera petits et grands, d'autant plus que ces derniers seront impliqués directement dans cette démonstration interactive. La trame du spectacle consistera à opposer les pirates aux princesses, et chacun devra choisir son camp, pour avancer dans la direction de son char préféré. Les deux camps se retrouveront à Central Plaza, pour une "interactivité géante" avec les visiteurs, souligne Disneyland Paris.

A retenir : les festivités pour le 25ème anniversaire du parc auront lieu jusqu'en septembre prochain, avec l'organisation de la parade "Disney on Parade" élaborée spécialement pour l'occasion.

Futuroscope

> Poitiers, Vienne, France

Début de la saison : ouvert jusqu'au 16 septembre jusqu'à la tombée de la nuit (horaires restreints après cette date)

Nouveauté : un an après avoir célébré ses trente ans, le parc poitevin proposera une nouvelle aventure décoiffante en partenariat avec les équipes du pilote français Sébastien Loeb. En avril, le futuroscope inaugurera la "Sébastien Loeb Racing Xperience", une attraction VR en cinq dimensions, qui offrira l'opportunité de ressentir les sensations d'une course de rallye. Les pilotes amateurs auront l'impression de dévaler la route durant vingt minutes, faisant les frais du freinage intempestif et de virages serrés. La file d'attente sera l'occasion de se remémorer la carrière de Sébastien Loeb, le pilote français le plus titré de l'histoire.

A retenir : le Futuroscope a inauguré le 10 février dernier un film en 4k, immortalisant l'épopée spatiale de Thomas Pesquet. Le court-métrage est diffusé avec un son spatialisé, dans ce qui est le cinéma bénéficiant du plus grand écran en Europe.

Le Puy du Fou

> Les Epesses, Vendée, France

Début de la saison : 7 avril

Nouveauté : le Puy du Fou mise sur sa nouvelle création originale : un spectacle immersif consacré au mystère de la Pérouse. L'animation donnera l'occasion de ressentir les sensations d'un bateau pris dans une tempête en pleine mer, dans la même agitation que celle vécue par l'explorateur français au XVIIIe siècle. L'officier de marine quitta le porte de Brest en 1785, à destination des quatre coins du monde, pour ne jamais en revenir.

A retenir : Exceptionnellement, la saison 2018 s'étirera jusqu'aux vacances de la Toussaint, soit jusqu'au 4 novembre. A noter toutefois que le parc ne réitérera pas sa saison du "Grand Noël", afin de se consacrer à un nouveau spectacle hivernal attendu pour décembre 2019.

Walibi Rhône Alpes

> Les Avenières, Isère, France

Début de la saison : 31 mars (jusqu'au 4 novembre)

Nouveauté : Walibi inaugure pas moins de trois nouvelles attractions ce printemps, dont des balançoires perchées à cinquante mètre du sol. Le parc se targue d'ouvrir la première attraction du genre en France. Elle sera intégrée à la nouvelle zone de 6.400 m2, baptisée "Festival City". Le 31 mars, les visiteurs s'improviseront livreurs de ballons à 2,5 mètres de haut, tandis qu'un bateau reproduira les sensations des vagues en avant et en arrière.

A retenir : le parc a repensé totalement son entrée principale pour faire converger d'emblée les visiteurs sur une grande place centrale où ces derniers pourront choisir leur destination.

Europa-Park

> Rust, Allemagne

Début de la saison : 24 mars (jusqu'au 4 novembre)

Nouveauté : le parc allemand lèvera le voile sur les transformations du grand huit iconique du quartier français, désormais aux couleurs du Moulin Rouge. Le manège a été rebaptisé "Eurosat - CanCan Coaster". Deux types d'expériences à sensations, dont une à réalité virtuelle, seront désormais offertes aux visiteurs. En guise de clin d'oeil, une façade reproduira la célèbre entrée du cabaret de Pigalle pour accueillir les passagers.

A retenir : l'immense extension aquatique, Rulantica, qui s'étirera sur 450.000 m2 n'ouvrira pas avant la fin 2019. Pas moins de 25 attractions aquatiques seront ouvertes dans ce qui deviendra une nouvelle destination de loisirs autour des jeux d'eau.

Port Aventura World

> Salou, Espagne

Début de la saison : 23 mars

Nouveauté : Le nouveau parc dédié à Ferrari, inauguré en avril 2017, se dotera de cinq nouvelles attractions, à destination surtout des plus petits. Les bambins pourront en effet tester les sensations de vitesse de la montagne russe Red Force, grâce à un manège adapté à leur âge. Les plus téméraires expérimenteront aussi une tour de rebond et de chute libre à neuf mètres du sol, dont le concept est inspiré par le mouvement des pistons d'un moteur Ferrari.

A retenir : Ferrari Land proposait déjà onze attractions dans le parc ouvert en avril 2017, dont son manège phare qui embarque ses passagers dans la reproduction d'une Ferrari, qui passe de 0 à 180 km/h en cinq secondes. Les visiteurs parcourent aussi le monde à bord d'une GT de l'écurie italienne.

Efteling

> Kaatsheuvel, Pays-Bas

Début de la saison : le parc est ouvert toute l'année

Nouveauté : Efteling rouvre ce qui fut la plus grande montagne russe en Europe lors de son ouverture en 1981. La saison hivernale a été l'occasion pour le Python de se faire une cure de jouvence. Le manège rouvrira le 31 mars. Le parc néerlandais proposera à ses visiteurs de remonter à bord pour une nouvelle expérience, même si le double tire-bouchon, les loopings et la spirale composeront toujours le parcours.

A retenir : A l'hôtel Efteling, il y a du nouveau du côté de la suite Hänsel et Gretel, où la sorcière et son chat élisent désormais domicile.