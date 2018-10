Ouverture mercredi du pont géant reliant Hong Kong à la Chine continentale

Un gigantesque pont reliant Hong Kong, Macao et la Chine continentale, ouvrira à la circulation mercredi 24 octobre, a annoncé vendredi le ministre des Transports de Hong Kong, Frank Chan.

L'inauguration de cet ouvrage présenté par Pékin comme "le pont maritime le plus long du monde" aura lieu la veille, le 23 octobre, dans la ville portuaire de Zhuhai, en Chine continentale, en présence, selon des médias, du président chinois Xi Jinping.

L'ouvrage de 55 km de long, qui comprend aussi un tunnel sous-marin et a nécessité la création d'îles artificielles, permet de franchir l'estuaire de la Rivière des Perles et de relier les anciennes colonies britannique et portugaise, via la ville de Zhuhai.

Le chantier pharaonique, qui a commencé en 2009, a été marqué par de nombreux retards, des dépassements de coûts, des poursuites pour corruption, mais aussi le décès d'ouvriers.

Pour les autorités, cette liaison terrestre va doper les échanges commerciaux en rapprochant de façon spectaculaire les deux rives du détroit. Mais pour les adversaires hongkongais du projet, il n'est qu'une tentative de plus de Pékin d'accroître son emprise sur l'ancienne colonie britannique.