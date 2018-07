Oenotourisme : 7 adresses pour se ressourcer dans les vignes françaises

De plus en plus de propriétés proposent à leurs voyageurs de s'adonner à un autre bienfait que celui de la dégustation: le bien-être du corps et de l'esprit. Les vignobles deviennent de véritables écrins de relaxation où s'offrir une retraite en totale connexion avec la vigne.

Bourgogne

La Cueillette Hôtel & Spa

Au cœur de la prestigieuse appellation Meursault et du Château de Cîteaux, La Cueillette n'incite pas qu'à une étape privilégiée pour découvrir les chardonnays régionaux. Les oenotoristes s'offrent une pause plus longue au spa de 500 m2 dédié à la "fruitithérapie". Les petits fruits rouges, à commencer par l'emblématique cassis de Bourgogne, sont utilisés pour hydrater la peau. Les soins du corps utilisent aussi la framboise, la fraise ou encore la groseille pour assurer un moment de détente et de gourmandise. Le parcours de bien-être est complété par un hammam, un jacuzzi, un sauna et un solarium avec vue sur les vignes de Meursault.