Nouvel An: un réveillon à Amsterdam en 4 étapes

Rendez-vous sur le pont Magere Brug pour assister au traditionnel spectacle de fin d'année tiré sur la rivière Amstel, qui a donné son nom à la capitale hollandaise. Mieux vaut anticiper et s'y rendre dès 17h pour jouir d'une place de choix. Toutefois, les artères les plus animées de la soirée, depuis la place de Nieuwmarkt jusqu'à Museumplein, sans manquer Leidseplein, la place Dam et Rembrandtplein, constituent des alternatives pour regarder le feu d'artifices.

Vivre la nuit hollandaise jusqu'au petit matin

Si Berlin est la destination la plus "hype" en matière de clubbing en Europe, Amsterdam n'est pas en reste et accueille bon nombre de DJ pour la soirée du Nouvel An. Si l'on peut facilement danser dans la rue au gré des animations musicales, les boîtes de nuit hollandaises ont le mérite de surprendre les visiteurs par leur localisation, à l'image de "Nooderschip". Celle-ci a ouvert au printemps dernier en lieu et place des anciens studios de Radio Veronica, installés sur un bateau-phare amarré sur la côte nord d'Amsterdam. Entre deux mouvements de hanches, on peut se reposer dans un bus à deux étages au Roest ou découvrir des squats transformés en clubs comme l'OT301. Reste à choisir...